Жителя Березовского арестовали за жесткое убийство жены

Житель Березовского отправлен судом под арест за жесткое убийство. Жертвой Рафиса Хазина стала его собственная жена. После конфликта, произошедшего на бытовой почве, он зарезал супругу, пытался расчленить, но неудачно.

Когда женщина перестала выходить на связь, ее знакомые забили тревогу. Останки погибшей нашли в бытовых постройках во дворе частного дома, где проживали супруги.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, Хузин сам пришел в полицию и сдался. Постановлением суда от 28 октября 2025 года ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу удовлетворено. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 25 декабря 2025 года включительно.

Березовский, Елена Васильева

