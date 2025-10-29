Уралец обокрал актера, известного миллионам россиян

Жителя Свердловской области обвиняют в том, что оно обокрал известного артиста. Речь идет о Вячеславе Воскресенском – это советский и российский актер театра и кино, прославившийся благодаря главной роли в фильме-сказке «Финист – Ясный сокол».

Красноуральский городской суд 28 октября избрал меру пресечения местному жителю Глебу Дербеневу, заключив его под стражу. Ему предъявлено обвинение в открытом хищении чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, с незаконным проникновением в жилище (п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Под стражей Дербенев будет находиться по 13 декабря 2025 года.

Сегодня судом будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении второго участника преступления, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Красноуральск

