Под Нижним Тагилом кто-то срубил лес и замаскировал пни травой и листьями

В Нижнем Тагиле прокуратура выявила факт незаконной рубки леса.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа, в ходе проверки территории Горноуральского муниципального округа в районе СНТ «Сокол-2» близ села Покровское был выявлен факт незаконной рубки леса. В квартале 47 выдела 44 Городского участкового лесничества Нижне-Тагильского лесничества обнаружены пни десяти спиленных деревьев, замаскированные травой и листвой. Установлено, что рубка была проведена весной или летом, кто это сделал – неизвестно. Разрешение на вырубку зеленых насаждений на этом участке не выдавалось.

В результате действий неустановленных лиц лесному фонду РФ причинен ущерб в 90,7 тыс. рублей, отметили в Свердловской облпрокуратуре.

По делу о незаконной рубке ведется следствие, виновных ищут.

Нижний Тагил, Елена Васильева

