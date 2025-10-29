Полиция проверила более 1000 мигрантов на 4-й овощебазе – три десятка нелегалов будут высланы домой (ФОТО)

Полиция провела большой рейд на 4-й овощебазе в Екатеринбурге. Как сообщил «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, на объекте шел поиск нелегалов. Силовую поддержку осуществляли УФСБ, ОМОН и СОБР.

По словам Горелых, нелегалы пытались спрятаться в складских помещениях с овощами и фруктами, укрывались под фурами. В итоге было проверено 1086 уроженцев бывших союзных республик, 36 из них оказались нелегалами.

«В ОП № 11 УМВД по Екатеринбургу в отношении нарушителей были заведены административные дела. Затем всех поместили в Центр временного содержания с последующим выдворением в те регионы, откуда они прибыли. Как говорится, чемодан – вокзал – домой. Более того, за допущенное игнорирование законов нашей страны нарушителям отныне закрыт въезд в Россию на 5 лет», – добавил Валерий Горелых.

Он уточнил, что подобные рейды станут регулярными во всех муниципалитетах области. Для Среднего Урала данная тема весьма актуальна. Только в 2025 году органы внутренних дел завели 10 239 административных дел в сфере миграции. Наложено штрафных санкций на сумму 111 миллионов рублей. Уже выдворено из России 199 нелегалов.

