Уралец неделю игнорировал инсульт и ничего не говорил о симптомах на медосмотрах перед работой

Уральские врачи спасли жизнь 56-летнему пациенту, который целую неделю игнорировал проявления инсульта и не обращался за медицинской помощью.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе Минздрава Свердловской области, житель Байкаловского района приезжал в Екатеринбург на вахты и перед каждым выходом на работу проходил медосмотр. О тревожных симптомах, указывающих на инсульт (временной потере движений, речи, слуха), уралец врачам не говорил, поскольку недомогание то проходило, то возобновлялось. Причиной стал тромб, который то пропускал порцию крови к головному мозгу, то снова перекрывал сосуд. Даже когда у мужчины полностью отнялась рука на 4 часа, он не пошел к врачам.

Тревогу начали бить коллеги. Они вызвали скорую помощь, которая доставила пациента в городскую клиническую больницу № 40 Екатеринбурга в 07:30 29 сентября. Уже к 08:30 врач функциональной диагностики Борис Корчак выполнил свердловчанину УЗИ сосудов головного мозга и КТ-ангиографию. Был выявлен тромбоз и полное закрытие сосуда в труднодоступной области головного мозга. В такой ситуации летальный исход был более чем реален. Мужчине провели операцию, с помощью передовой методики удалили тромб и поставили стент, удерживающий стенки сосуда от смыкания.

