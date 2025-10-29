Пьяный водитель сбил насмерть женщину в Новоуральске

В Новоуральске вчера около 22:05 произошла смертельная авария на улице Корнилова. По данным Госавтоинспекции, 24-летний водитель ВАЗ-2112 сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась на месте, ей было 50 лет.

Водитель за рулем был пьян. Тест показал 0,671 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Молодой мужчина пояснил сотрудникам ДПС, что видел на переходе одного пешехода с собакой, а женщину, которая шла следом, не заметил. В Госавтоинспекции выяснили, что мужчина имеет водительские права с 18 лет, за шесть лет 83 раза привлекался к административной ответственности.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ, а также вынесено административное постановление за отсутствие страхового полиса.

Новоуральск, Ангелина Сергеева

