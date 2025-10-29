Свердловского губернатора поздравили с днем рождения бегущей строкой на небоскребе (ВИДЕО)

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сегодня отмечает 47-летие. Мэры муниципалитетов и депутаты соревнуются в пышности поздравлений в социальных сетях, к марафону присоединились партия «Единая Россия», муниципальные телекомпании, областные спортивные организации, митрополит Евгений.

Губернатора поздравили бегущей строкой

Однако самое оригинальное поздравление с днем рождения главы региона появилось в Екатеринбурге. На бизнес-центре «Высоцкий» сегодня весь день бегущей строкой демонстрируется следующее сообщение: «Уважаемый Денис Владимирович! С днем рождения! Здоровья, сил и энергии для процветания нашей области». Поздравление на высотке видно почти из любой точки центра города.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

