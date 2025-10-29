Шумного соседа наказали за музыку с утра и до ночи

Житель многоквартирного дома в Каменске-Уральском обязан выплатить 100 тысяч рублей соседям с двумя детьми в качестве компенсации морального вреда.

Как установил суд, ответчик на протяжении длительного времени систематически нарушал покой соседей. Он ежедневно, с утра и до позднего вечера, громко включал музыку в своей квартире. Единственным перерывом в этом «шумовом сопровождении» были два часа тишины – с 13 до 15 часов. Подобные действия, по мнению истцов, приводили к нравственным страданиям всех членов семьи.

Суд, изучив материалы дела, признал требования обоснованными и частично их удовлетворил, взыскав с нарушителя тишины компенсацию в размере 25 тысяч рублей в пользу каждого члена семьи – обоих супругов и их двоих детей. Общая сумма взыскания составила 100 тысяч рублей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе судов Свердловской области.

Каменск-Уральский, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube