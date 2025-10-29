Металлурги рассказали, как поддерживают профессиональный женский волейбол на Урале

ЕВРАЗ НТМК на протяжении 25 лет инвестирует в развитие волейбольной команды «Уралочка-НТМК». За это время комбинат внес значительный вклад в развитие спортивной инфраструктуры: при его поддержке в Нижнем Тагиле была построена профессиональная арена «Металлург-Форум», соответствующая стандартам международных соревнований и ставшая домашней площадкой для команды. Именно игра «Уралочки-НТМК» открыла этот комплекс в 2003 году, и сегодня на его площадке проходят матчи Кубка России и чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

ЕВРАЗ НТМК обеспечивает материально-техническую базу команды, организацию учебно-тренировочного процесса и проведение спортивных встреч. Неотъемлемой частью взаимодействия являются традиционные встречи спортсменок с трудовым коллективом в начале каждого сезона. Волейболистки регулярно посещают цеха предприятия и участвуют в благотворительных и экологических акциях ЕВРАЗа. Так, в сентябре они совместно с металлургами выпустили в Нижнетагильский пруд мальков сазана для естественной очистки воды, ежегодно принимают участие в традиционном благотворительном забеге ЕВРАЗа «Дай пять!».

Поддержка клуба стала важным элементом корпоративной культуры. По инициативе молодежной организации ЕВРАЗ НТМК был создан фан-клуб «Седьмой игрок», члены которого посещают все матчи. В 2022 году ЕВРАЗ организовал выезд металлургов в Калининград, чтобы поддержать команду в финале чемпионата России, где «Уралочка-НТМК» завоевала серебряные медали. Наследие клуба продолжает жить в спортивной школе «Уралочка» имени почетного гражданина Нижнего Тагила Николая Карполя, где тренируются более 300 юных спортсменок. Сейчас главным тренером клуба является внук легендарного тренера Михаил Карполь.

«Поддержка профессионального спорта – это залог популяризации здорового образа жизни среди металлургов, – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Мы рады, что сохраняем традиции и вдохновляем жителей Нижнего Тагила на участие в спортивных событиях высшего уровня. Спорт был и остается неотъемлемой частью жизни компании и нашей корпоративной культуры».

За годы сотрудничества «Уралочка-НТМК» достигла значительных успехов, став четырехкратным победителем (2002, 2003, 2004, 2005), двукратным серебряным (2016, 2022) и шестикратным бронзовым (2008, 2009, 2012, 2015, 2018, 2019) призером чемпионатов России, а также завоевав награды в европейских кубках.

Поддержка волейбольного клуба является частью комплексной политики ЕВРАЗа в области спорта. Компания выступает генеральным спонсором хоккейной команды «Металлург», волейбольной команды «Уралочка-НТМК», футбольного клуба «Горняк». Также ЕВРАЗ поддерживает футбольный клуб «Урал». Кроме того, компания проводит корпоративные турниры по футболу, горным лыжам и сноуборду, а также Всероссийские соревнования по футболу среди людей с инвалидностью «Стальная воля», демонстрируя неравнодушие к развитию массового спорта и предоставляя возможность каждому проявить характер и командный дух.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube