На Урале гаишники поймали 30 пьяных за рулем за один рейд

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции рассказали об итогах рейда «Безопасная дорога»: искали тех, кто совершает маневры, не соответствующие ПДД и ставящие под угрозу жизни людей. В итоге за время проведения профилактического мероприятия к административной ответственности привлечено 695 водителей транспортных средств за различные нарушения ПДД РФ, из них грубо нарушили ПДД РФ 52 водителя.

«30 человек управляли автомобилем в состоянии опьянения, 22 водителя выехали на полосу встречного движения», – сообщили в ведомстве.

Напомним, на этой неделе из-за пьяного водителя погибли две девочки в Ревде, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения житель Ревды несколько дней разъезжал по городу, в конце концов, это привело к трагедии – машину на огромной скорости вынесло на тротуар, где находились дети. Две школьницы 7 и 9 лет, сестры Аня и Кира, погибли на месте от удара. Их 11-летняя подруга Лиза в реанимации. Водитель Михаил Слободян арестован на два месяца, пока идет следствие по уголовному делу по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения» (ч. 6 ст. 264 УК РФ). Максимум, что ему грозит, 15 лет лишения свободы.

Также из-за пьяного водителя на этой неделе погибла 50-летняя женщина в Новоуральске. Она переходила дорогу по «зебре», когда в нее влетел ВАЗ-2112. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. За шесть лет стажа у него 83 раза административных штрафа за нарушения ПДД. По факту гибели женщины возбуждено дело по статье 264 УК РФ.

