В Екатеринбурге скоро будет новый музей – истории пожарно-спасательной службы региона и областного управления МЧС

В Екатеринбурге готовится к открытию новый музей. Он будет посвящен истории пожарно-спасательной службы региона и областного управления МЧС РФ.

Экспозицию разместят в историческом здании пожарной части Екатеринбурга на улице Белинского: оно было построено еще в начале прошлого века, а сейчас там завершается реконструкция и внутренняя отделка помещений. Будущая выставка поделится на несколько зон, каждая расскажет свой этап становления пожарно-спасательной службы Екатеринбурга и области. Так, посетители смогут познакомиться с жизнью брандмейстера Тихона Чапина, который командовал пожарной охраной Екатеринбурга в 1903-1908 годах, узнать, как использовались каланчи во время пожаров в городе. Посетителям также покажут, как работала пожарная служба во время Великой Отечественной войны и как ликвидировали крупные пожары в современной истории.

В музейном фонде хранятся несколько уникальных экспонатов, архивные фотографии, исторические артефакты.

«Работу начали пять лет назад при поддержке нашей ветеранской организации, сначала было в планах всего два зала. А сейчас у нас идет реконструкция всего здания, чтобы показать все, что касается безопасности области. Ускорить и активизировать работы по созданию музея стало возможно при поддержке Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд». Изначально нам выделили только второй этаж, но мы смогли убедить всех, чтобы передали все здание, где мы сейчас завершаем работы по созданию музея», – комментирует председатель региональной организации пожарных и спасателей Свердловской области, генерал-майор вооруженных сил Андрей Заленский.

В музее будут проходить тематические экскурсии и выставки, прежде всего, для патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения и профориентации. «Экспозиция музея – это самое сложное. Основы мы взяли с бывшей пожарно-технической выставки, плюс проводили работу с ветеранами и сотрудниками главного управления. Можно сказать, собираем с миру по нитке. И, конечно же, работа с архивами и библиотекой Белинского. Вся найденная информация структурируется и войдет в будущие экскурсии. Мы больше ориентируемся на учеников средней и старшей ступеней – они уже готовы воспринимать историческую информацию, и возможно, кто-то уже заинтересован в службе в системе МЧС. Мы познакомим их со всеми оперативными службами, которые задействованы во время чрезвычайных ситуаций, чтобы у школьников был выбор кем стать, и расскажем об учебных центрах, где можно получить профессию спасателя», – поделился начальник центра пропаганды первого пожарно-спасательного отряда города Екатеринбурга Андрей Фрицко.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube