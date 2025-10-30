ФСБ нашла дома у жителя закрытого города порох, патроны и два самодельных взрывных устройства

Два года и шесть месяцев колонии получил житель Лесного, дома у которого ФСБ нашла боеприпасы и взрывчатые вещества.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе судов Свердловской области, 49-летний мужчина вплоть до декабря 2024 года незаконно хранил в своем доме, где проживал постоянно, 29 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 мм промышленного производства, 18,66 грамма пороха марки «Сокол» и 63,65 грамма пороха марки СФМК, а также два самодельных взрывных устройства.

В декабре 2024 года все вышеуказанное было изъято сотрудниками регионального управления УФСБ России. Городской суд Лесного назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также мужчина получил штраф в размере 40 тысяч рублей.

Лесной, Елена Васильева

