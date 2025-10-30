1 ноября в Свердловской области выпадет снег

На Средний Урал надвигается арктический циклон. Уже завтра, 31 октября, ощутимо похолодает, а на севере дожди смешаются с мокрым снегом.

В рабочую субботу, 1 ноября, арктический воздух распространится по всей Свердловской области. В южных районах возможны небольшие снегопады, сообщает Уральский гидрометцентр.

Со 2 ноября в регионе установится постоянная температура воздуха ниже 0°, наступит метеорологическая зима. В начале следующей недели ожидается -5° днем, а ночная температура опустится до -9°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

