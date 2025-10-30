С Урала в Сирию отправили 31 тысячу куриных яиц – на разведение

30,9 тысячи куриных яиц отправлены в Сирию с Урала. Это инкубационные яйца, для дальнейшего выведения птенцов, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Груз сначала на автомобиле отправится в аэропорт Москвы, а затем самолетом по маршруту Россия – Турция – Сирия. Конечный получатель груза будет использовать яйцо для дальнейшего инкубирования и выращивания.

Инспекторы Управления Россельхознадзора осуществили ветеринарно-санитарный осмотр, провели проверку сопроводительных документов и условия транспортировки.

Экспортируемое инкубационное яйцо получено из хозяйства, свободного от заразных болезней птиц, из местности, благополучной по инфекционным болезням.

Инспекторы Россельхознадзора разрешили транспортировку с соблюдением ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и страны-импортера.

Екатеринбург, Елена Васильева

