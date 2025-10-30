Тагильчанке вернут деньги, которые она перевела мошенникам

В феврале прошлого года пенсионерку из Нижнего Тагила обманули телефонные мошенники. Женщина, поддавшись на их уговоры, перевела им 380 тысяч рублей.

Когда тагильчанка поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в правоохранительные органы. Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила провела проверку по ее обращению. Органами следствия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Следователи выяснили, что получателем денежных средств стала жительница поселка Речица Брянской области 2004 года рождения. Прокуратура направила исковое заявление в Почепский районный суд Брянской области о взыскании с владелицы счета суммы неосновательного обогащения в размере 380 тыс. рублей. Суд иск удовлетворил. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, надзорный орган проконтролирует выполнение решения суда и возврат средств пенсионерке из Нижнего Тагила.

Нижний Тагил, Таисья Исупова

