Женщина силой забрала обручальное кольцо собутыльника, разжав его кулак

Жительница Верхней Салды осуждена за похищение обручального кольца. В июле 2024 года Татьяна Корсакова в компании сожителя и его знакомых распивала алкоголь. У одного из мужчин она заметила на пальце золотое кольцо и решила его присвоить. Она попыталась снять его с пальца потерпевшего. Мужчина сопротивлялся и сжал руку в кулак, но Татьяна была сильнее и забрала кольцо, оставив ссадины на его руке. Свою добычу она сдала в ломбард.

В отношении Татьяны было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Причиненный материальный ущерб составил чуть более 17 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Верхнесалдинского районного суда. Подсудимая лишь частично признала свою вину. Она выкупила кольцо из ломбарда и через полицейских вернула его мужчине. Тем не менее суд признал ее виновной в грабеже.

Но на этом криминальные похождения Татьяны не закончились. В январе 2025 года она напала с ножом на собутыльника, который побил ее сожителя во время ссоры на лестничной площадке. Все участники истории были пьяны. Корсакова ударила обидчика гражданского мужа в живот, отчего он скончался.

По совокупности двух преступлений женщина получила 10 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 8449 рублей. У осужденной есть 15 суток на подачу апелляции на приговор.

Нижняя Салда, Ангелина Сергеева

