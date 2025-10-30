Жениться в 16 станет проще: в мэрии готовят документ

Власти Екатеринбурга разрабатывают регламент по выдаче разрешений на вступление в брак 16-летних подростков. Как уточнили «Новому Дню» в мэрии, документ готовит департамент молодежной политики. Речь идет о получении муниципальной услуги, которая подтверждает, что вступление в брак не нарушает права несовершеннолетних молодоженов.

Согласно Семейному кодексу РФ, брачный возраст россиян наступает в 18 лет. При этом органы местного самоуправления могут разрешить вступление в брак с 16 лет, если есть уважительные причины. Например, если невеста беременна, если у пары уже родился ребенок, если жениха призывают на военную службу, если есть угроза для жизни одного из пары (серьезная медицинская операция или пребывание в опасном месте).

«Законы субъектов РФ могут разрешать вступление в брак и до 16 лет (например, с 14 или 15 лет) при особых обстоятельствах. Несовершеннолетний, вступивший в брак, приобретает полную дееспособность, то есть полностью самостоятельно отвечает за свои действия, как взрослый. Эта дееспособность сохраняется даже в случае развода до достижения 18 лет», – пояснил источник в мэрии.

В том случае, если несовершеннолетней паре отказывают в выдаче разрешения пожениться, они могут обжаловать это решение в суде.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

