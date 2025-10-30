Врачи скорой спасли 63-летнего мужчину с инфарктом

Слаженные действия бригады скорой помощи Березовского и врачей Верхнепышминской больницы помогли спасти жизнь 63-летнему мужчине.

Житель Карпинска приехал в Берёзовский на день рождения внучки. В пути он нервничал, что опоздает из-за пробок на дорогах, часто курил. Появившиеся боли в сердце, которые случались и раньше, мужчина объяснил усталостью и принял таблетку, однако она не помогла. Состояние ухудшалось, и рано утром родные вызвали скорую, которая прибыла за 4 минуты.

Врачи после опроса и осмотра пациента заподозрили коронарный синдром. Электрокардиограмма показала ишемию нижней стенки, сообщила пресс-служба минздрава Свердловской области. Добившись обезболивания, медики повезли пациента в Верхнепышминскую центральную городскую клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Уже через 23 минуты пациента передали коллегам Верхнепышминской ЦГКБ, которые провели ему коронарографию и стентирование. После операции пять дней мужчина находился в стационаре под наблюдением врачей. В настоящее время он благополучно выписан, его ждет реабилитация.

