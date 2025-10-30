Костомаров ответит на вопросы екатеринбуржцев в формате открытого интервью

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров прилетит в Екатеринбург, чтобы в формате открытого интервью поговорить о мотивации и победах. Завтра он выступит на «Форуме будущего». Попасть на встречу в ЭКСПО-центре сможет любой желающий, для этого достаточно зарегистрироваться на сайте форума. Вместе с Романом Костомаровым будут выступать капитан команды «Архангел Михаил» и президент Академии спорта РМК Иван Штырков, а также специалист по подготовке космонавтов Максим Зайцев.

Спикеры обсудят виды универсальных упражнений для развития силы воли, формирования ориентира на победу, а также какие уроки они извлекали из поражений, и в итоге сформируют «Код победы», который применим в любой сфере жизни.



Екатеринбург, Елена Сычева

