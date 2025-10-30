Повар кафе топором убил бизнесмена и спрятал труп

Правоохранительные органы Свердловской области расследуют обстоятельства убийства в Белоярском районе – шеф-повар местного кафе топором убил бизнесмена.

Как сообщает пресс-служба СКР по региону, в ночь на 25 октября в Заречном мужчина, работавший поваром в кафе, поссорился со своим знакомым, бизнесменом 49 лет. Во время ссоры он взял топор, который лежал во дворе дома, и ударил им бизнесмена по голове. От удара пострадавший скончался на месте.

Обвиняемый рассказал, что познакомился с бизнесменом несколько лет назад, они дружили, в ночь убийства оба пошли к бизнесмену домой, выпили, поссорились, произошло убийство.

После убийства обвиняемый отогнал машину бизнесмена в другое место, где ее позже нашли. Потом он вывез тело за город и спрятал у дороги. По пути мужчина выбросил топор.

Как сообщил начальник ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, фигурант придумал себе весомое алиби, что он якобы не только не причастен к убийству, но и вообще ничего не знает об обстоятельствах гибели друга. «Однако когда современное техническое устройство выдало результаты опроса, стало понятно, что задержанный, мягко говоря, лукавит. Дальнейшее для оперуполномоченных было делом техники. Подозреваемый так волновался, что даже заплакал, когда пришлось рассказать все подробности зверской расправы над товарищем», – пояснил Горелых. И добавил: чтобы никто не нашел автомобиль жертвы, обвиняемый обложил ее несколькими автомобильными покрышками. Машину, на которой перевозил убитого, почистил с ацетоном и бензином, а на месте убийства навел порядок.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube