В Екатеринбурге открывается выставка раритетных компьютеров и приставок

В музее истории Екатеринбурга 31 октября откроется выставка «Электронные волшебники», посвященная развитию уральской IT-отрасли.

Экспозиция состоит из двух частей. Первая раскрывает компьютеризацию советской эпохи. С 1959 года в вузах, проектных институтах и предприятиях Свердловска стали появляться вычислительные центры для решения производственных задач. К середине 1980-х их было уже больше сотни в городе. На выставке можно увидеть модели ЭВМ «Урал-14», ЕС-1045, оборудование системы бронирования железнодорожных билетов «Экспресс 2А-Z» и эволюцию носителей информации – от магнитных лент до 3,5-дюймовых дискет.

Вторая часть выставки посвящена 1990-м, когда появился частный IT-сектор. Здесь можно познакомиться с первыми уральскими айтишниками: Александр Давыдов (Naumen, «СКБ Контур»), Анатолий Лебедев («УралРелком»), Анатолий Бриль («Корус»), Магаз Асанов (УрГУ/УрФУ) и Станислав Скорб (Targem Games). Их образы представлены в оформлении, вдохновленном игрой «Тетрис».

Экспозиция также демонстрирует переход от советских мейнфреймов к персональным компьютерам IBM, Toshiba, Epson и отечественным моделям, включая ПК Magic и игровую приставку «Кроха». Посетители смогут поиграть в ретроприставку и услышать звуки первых ADSL-модемов, а также познакомиться с образами языков программирования 1990-х.

Выставка будет работать с 1 ноября 2025 по 30 марта 2026 года на площадке «Наука в большом городе» креативного кластера «Л52» (ул. Бажова, 124А). Этот проект реализован при поддержке «СКБ Контур» и Екатеринбургского информационно-вычислительного центра РЖД, которые помогали собрать материалы для экспозиции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

