Семья с маленьким ребенком погибла в страшном ДТП на Урале

Семья с маленьким ребенком погибла в ДТП на трассе Екатеринбург-Курган. Трагедия произошла накануне, 30 октября, недалеко от деревни Часовая в Каменском районе.

По предварительной информации, водитель XCITE пошел на обгон Lexus и выехал на встречную полосу, где влетел в грузовик. Фура, пытаясь уйти от столкновения, также столкнулась с Lexus, но по касательной.

«В XCITE находились водитель – мужчина, 1990 г.р., и пассажиры – женщина, 1993 г.р., и их малолетний ребенок – 5-летняя девочка, 2020 г.р. В результате ДТП все трое погибли», – сообщили в прокуратуре.



В пресс-службе Госавтоинспекции региона рассказали, что погибшие – жители Березовского. Там уточнили, что девочка ехала без детского кресла, оно было в багажнике.

Екатеринбург, Елена Сычева

