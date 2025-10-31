российское информационное агентство 18+

Пятница, 31 октября 2025, 09:11 мск

Екатеринбург

Мошенники под видом Роспотребнадзора запугивают предпринимателей

В Екатеринбурге активизировались мошенники, нацеленные на предпринимателей и юридических лиц. Они звонят в компании и представляются сотрудниками Роспотребнадзора. Под предлогом предстоящей проверки они предлагают купить «уголок потребителя», журналы и сертификаты.

«Управление Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области не осуществляют продажу «уголков потребителей» и юридическое сопровождение предпринимательской деятельности. У наших сотрудников всегда при себе есть служебное удостоверение», – предупредили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве советуют обращаться в правоохранительные органы при возникновении подозрительных ситуаций.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

