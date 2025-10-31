В праздничные дни будет холодно, но бесснежно

Сегодня и завтра в Свердловской области возможны небольшие осадки. Затем они прекратятся, но при этом температура воздуха понизится.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, сегодня на востоке Свердловской области вероятен кратковременный дождь, на севере – мокрый снег, в юго-западных районах вероятность осадков незначительна.

1 ноября на территории области осадков немного, но это будет в основном мокрый снег.

Затем по мере удаления циклона на восток пространство будет занимать арктический воздух. Атмосферное давление повысится. В Свердловской области подморозит, вероятность осадков 2-3 ноября и большую часть дня 4 ноября мала. Температура воздуха 2 ноября ночью в Ивделе -8 °C, в Нижнем Тагиле -4°, в Екатеринбурге около нуля.

