Баскетболистки из команды УГМК одержали победу в финале Женского Суперкубка России

Баскетболистки УГМК обыграли «Надежду» из Оренбурга и завоевали Женский Суперкубок России. Это уже пятый подряд трофей для уральской команды. Спортсменки из баскетбольного клуба УГМК остаются единственными обладательницами Суперкубка в стране.

Финал суперкубка проходил в Екатеринбурге на УГМК Арене и за игрой команд наблюдали более 6,5 тысячи болельщиков. Игра была очень напряженной: соперником уральских баскетболисток была команда – серебряный призер Премьер-лиги прошлого сезона. Первую половину встречи уралочки завершили с преимуществом – 41:34. Во второй половине команда «Надежда» сократила отставание, но завершился финал победой УГМК со счетом 83:81.

Следующую игру «лисицы» проведут уже на выезде, в Сыктывкаре, в рамках Fonbet Премьер-лиги. 2 ноября УГМК там сыграет с «НИКОЙ-Лузалес».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube