«Это издевательство! Опять государство не просит нас рожать?» – уральцы не могут поставить штамп о гражданстве детей, в отделениях МВД нет записи

В отделениях МВД России по Екатеринбургу невозможно записаться на получение штампа о гражданстве, который проставляется в свидетельство о рождении ребенка. Без него, например, невозможно получить загранпаспорт на малыша или оформить ему постоянную регистрацию по месту жительства. Екатеринбургские родители столкнулись с тем, что свободных слотов в отделениях полиции просто нет. «Портал Госуслуг предлагает записаться на другой месяц, так как в этом уже нет свободных слотов, но штука в том, что записаться на следующий месяц тоже невозможно, просто нет такой кнопки. Если выбрать, например, какой-то город на севере области, то там слоты есть на весь ноябрь», – рассказала жительница уральской столицы Екатерина.

Аналогичная проблема возникла у жителей Первоуральска и Ревды. Ближайшее отделение, в котором предлагается проставить заветную красную печать, – полиция города Невьянска. Свободные слоты есть, например, и в Ивделе, который находится более чем в 500 км от уральской столицы.

В других регионах России существует практика получения этого штампа в МФЦ, однако для этого в многофункциональном центре должен работать сотрудник полиции – в Свердловской области нет ни одного такого отделения МФЦ.

«Это просто издевательство. Нас опять государство не просило рожать? Нет возможности прописать ребенка в квартире без этого штампа, и получить штамп тоже возможности нет», – негодует екатеринбурженка.

В отделе по работе с обращениями граждан Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области «Новому Дню» заявили, что работать некому. «У нас сотрудников мало, не хватает людей», – сообщили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

