Технический университет УГМК проведёт День открытых дверей

22 ноября в Техническом университете УГМК состоится День открытых дверей для учащихся 9-11 классов, их родителей и педагогов, а также студентов колледжей и техникумов. Гостям расскажут об образовательных программах, направлениях подготовки, условиях целевого и бюджетного обучения. В программе – встречи с преподавателями и студентами, экскурсия по лабораторным комплексам и студенческому кампусу, а также мастер-классы и интерактивные площадки, посвящённые инженерным профессиям. «Мы приглашаем лично познакомиться с современным оборудованием, условиями обучения и проживания студентов», – отметил Вячеслав Лапин, директор Технического университета УГМК.

Впервые мероприятие будет сопровождаться прямой трансляцией в официальном сообществе университета во «ВКонтакте», где можно будет задать вопросы о поступлении и студенческой жизни. Начало очной программы – в 12:00, трансляции – в 11:45 по Свердловскому времени (UTC+2). Пройти регистрацию и получить дополнительную информацию о событии можно на официальном сайте Технического университета УГМК.

Добавим, что Технический университет УГМК – это первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Почти 100 % выпускников вуза трудоустраиваются по профессии.

