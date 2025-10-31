Скончался депутат заксо, заслуженный учитель РФ

На 75-м году жизни скончался депутат заксо от КПРФ Евгений Букреев. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

Евгений Букреев родился 1 января 1951 года, всю жизнь прожил в Кировграде. После службы в армии и окончания Свердловского пединститута работал учителем в школе, потом руководил городским отделом культуры. С 1986 по 2021 год был директором Кировградской школы № 3. Удостоен звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» и знака «Отличник народного просвещения».

В 2021 году был избран депутатом заксо по Кировградскому одномандатному округу, входил в состав комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

Кировград, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube