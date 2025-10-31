Паслер потребовал разобраться с заросшими сельхозземлями

Губернатор Свердловской области Денис Паслер потребовал от министерства сельского хозяйства региона навести порядок с землями сельскохозяйственного назначения.

«На заседании правительства поручил навести порядок с сельскохозяйственными землями региона. Аграрии не обрабатывают порядка 400 тысяч гектаров. Эти земли существуют на бумаге, но значительная их часть давно не используется по назначению и заросла деревьями. Вовлекать такие участки в оборот зачастую нецелесообразно, необходимо менять категорию земель и решать, как поступить с образовавшимися лесными массивами. Работы уже ведутся», – написал Денис Паслер в своем ТГ-канале.

По его словам, в 2025 году в муниципальную собственность будет оформлено и передано сельхозпроизводителям 18,2 тысячи гектаров земель. «Поручил до конца года провести обследования и верифицировать 192 тысячи гектаров, чтобы определить, какая часть этих площадей может быть эффективно использована. В этой работе ожидаю инициативы от глав муниципальных образований, ведь именно местные администрации формируют и подают через региональное МинАПК заявки на вовлечение сельхозземель в оборот», – отметил Паслер.

Екатеринбург, Елена Васильева

