На Урале перевыполнили план по сбору рапса и подсолнечника

В этом году аграрии Свердловской области перевыполнили план по сбору рапса, подсолнечника и других технических культур. Об этом в своем телеграм-канале, подводя итоги уборочной кампании, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, получено более 100 тысяч тонн при плане в 70 тысяч тонн.

Кроме того, собрано почти 768 тысяч тонн зерна, 246 тысяч тонн картофеля и более 38 тысяч тонн овощей открытого грунта – больше, чем в прошлом году. На зиму аграрии заготовили более 2 миллионов тонн сенажа, сена и силоса. Поголовье скота в регионе обеспечено качественными кормами на 100 %, отметил Паслер.

Екатеринбург, Елена Васильева

