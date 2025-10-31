Уралец сломал оппоненту челюсть в двух местах из-за спора о парковке

Двойным открытым переломом челюсти обернулся для уральца спор о парковке.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел в Кировграде.

По версии следствия, обвиняемый, 29-летний мужчина 30 сентября приехал в гости к своей теще в Кировград, проживающей в доме по ул. 40 лет Октября. Теща пожаловалась, что 8 лет назад она перед домом за свой счет отсыпала щебнем место для парковки автомобиля. Но на это место 27 сентября сын соседа поставил свой автомобиль. Женщина оставила на лобовом стекле автомобиля записку с просьбой убрать автомобиль. Вечером этого же дня к ней домой пришел сосед и накричал на нее. Обвиняемый решил заступиться за тещу и разобраться с соседом. Однако последнего не оказалось дома, а вышел его сын. Молодые люди вышли на улицу, чтоб выяснить отношения, но после перепалки обвиняемый ударил своего оппонента кулаком по лицу.

В результате у потерпевшего был диагностирован открытый двойной перелом нижней челюсти слева. Указанное повреждение было расценено экспертами как вред здоровью средней тяжести. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 2 Кировградского судебного района для рассмотрения по существу.

Кировград, Елена Васильева

