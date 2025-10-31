Уралец пришел пьяным в службу судебных приставов и побил сотрудника

Уралец пришел в службу судебных приставов пьяным и избил сотрудника.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, 22 июня 2023 года житель Верхней Пышмы Владимир Яковлев выпил и попытался пройти в здание Верхнепышминского районного отделения судебных приставов ГУФССП России по Свердловской области. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов не пропустил Яковлева, после чего уралец начал возмущенно размахивать руками, ругаться и кричать. Судебный пристав решил составить на дебошира протокол об административном правонарушении по ст. 17.8 КоАП РФ и уже сам пригласил Владимира пройти в отделение и предъявить паспорт.

После этого Яковлев решил убежать, но пристав пошел за ним на улицу. Там, все еще надеясь уйти от преследования, Владимир Яковлев нанес приставу не менее двух ударов кулаками по лицу, но все равно был задержан сотрудником службы.

В отношении Яковлева было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый свою вину не признал. Однако суд счел вину Владимира Яковлева доказанной. В качестве наказания Яковлеву назначен штраф в размере 180 тысяч рублей. С учетом времени, проведенного под стражей в ходе следствия, суд смягчил наказание, сократив сумму штрафа до 120 тысяч рублей.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube