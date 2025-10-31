российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 31 октября 2025, 13:02 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Школа заплатит 300 тысяч рублей за травму ученика на перемене

Артемовский городской суд частично удовлетворил иск матери школьника, получившего тяжелую травму во время игр одноклассников.

Инцидент произошел 26 сентября прошлого года в одной из школ Артемовского. На перемене ученики третьего класса играли в кабинете. В ходе игры мальчишки дурачились и упали. Один из ребят, на которого сверху рухнул одноклассник, получил компрессионный перелом позвоночника. В течение нескольких месяцев мальчик был вынужден носить корсет, ограничивать физическую активность и проходить многочисленные обследования. Из-за необходимости постоянного ухода за сыном его матери пришлось уволиться с работы.

Мать Антона обратилась в суд иском, требуя взыскать компенсацию морального вреда и возмещение расходов. В числе соответчиков были школа и родители одноклассников.

Артемовский городской суд пришел к выводу, что надлежащим ответчиком по иску является школа. Учебное заведение не обеспечило должный контроль за детьми во время их нахождения в школе. Исковые требования матери были удовлетворены частично. Со школы взыскано более 300 тысяч рублей, в том числе компенсация морального вреда (250 тысяч рублей), расходы на лечение и реабилитацию, а также услуги юриста. Иски к родителям одноклассников суд отклонил.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Артемовский, Таисья Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,