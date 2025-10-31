Коммунальщикам в Екатеринбурге повысили оклады на 30%

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился повысить оклады сотрудникам ДЭУ с 1 ноября. Зарплата водителей, механизаторов и дорожных рабочих увеличится на 30%. Для этого уже заложены средства в городской бюджет.

«Повышение оплаты труда позволит привлечь необходимых специалистов и решить кадровую проблему. Оклады будут повышены 1068 специалистам данных профессий», – сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам Орлова, к 2026 году площадь дорог в Екатеринбурге увеличится до 16 миллионов квадратных метров, а тротуаров – превысит 5 миллионов квадратных метров. Чтобы службы благоустройства справлялись с таким объемом работ, нужно увеличивать их финансирование.

Напомним, ДЭУ уже переведены на зимний режим работы. Парк уборочной техники подготовлен к работе в условиях морозов, в службах пополнили запасы топлива и противогололедных материалов. По прогнозам синоптиков, первые снегопады ожидаются в Екатеринбурге уже в ближайшие дни.

Екатеринбург

