Пробки у «Калины» будут до конца осени: ремонт Комсомольской продлили до 30 ноября

Строительная компания ООО «АльмакорГруп» вновь перенесла сроки открытия улицы Комсомольской рядом с транспортной развязкой у концерна «Калина». Ограничения действуют на участке от улицы Библиотечной до здания № 80 на улице Комсомольской. Там установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Автомобилисты могут объехать закрытый участок по улице Малышева – Егоршинскому подходу – улице Комсомольской; в обратном направлении – по дублеру Сибирского тракта – улицам Малышева – Мира – Библиотечной.

Автобусы № 054 «Синие Камни – Ритейл-парк (Солнечный)», № 54 «Синие Камни – Краснолесье» направлены в обоих направлениях по улицам: Хрустальная – Анны Бычковой – Комсомольская – Егоршинский подход – Владимира Высоцкого – Малышева – Мира (обратно Гагарина) – проспект Ленина – далее по маршрутам.

Напомним, улицу Комсомольскую обещали открыть 30 сентября, но подрядчик уже второй раз переносит сроки. Реконструкция транспортной развязки должна завершиться в августе 2026 года – такие сроки называл вице-мэр Рустам Галямов. Общая стоимость масштабного ремонта объекта на данный момент составляет 8,8 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

