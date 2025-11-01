Ноябрь на Урале будет немного теплее нормы

В этом году ноябрь в Свердловской области будет немного теплее климатической нормы, а осадков будет примерно столько же, сколько и всегда.

По прогнозу Гидрометцентра России, средняя температура ноября ожидается на 1° выше нормы (-6…-8 °C, на крайнем севере области -9…-10°). Предполагаемое количество осадков – около среднего многолетнего количества (норма 30-43 мм, в горах юго-запада – до 62 мм).

В первой декаде месяца холодными будут 3-5 ноября, когда подморозит ночью до -5…-11°, днем ожидается 0…-5°. Снежный покров уже в ближайшие дни может установиться в горах. На остальной территории области снег может выпасть вечером 4 и ночью 5 ноября, но затем он растает во время оттепели.

Екатеринбург, Елена Владимирова

