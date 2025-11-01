российское информационное агентство 18+

Суббота, 1 ноября 2025, 09:13 мск

Новости Екатеринбург

ГАИ начала в Екатеринбурге четырехдневную спецоперацию

Госавтоинспекция Екатеринбурга с 1 по 4 ноября будет проводить профилактическую акцию «Безопасная дорога».

В ходе рейдовых мероприятий автоинспекторы уделят особое внимание таким правонарушениям, как управление транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, не имеющими или лишенными права управления, также не останутся без внимания водители, допускающие нарушения правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних.

Все лица, пренебрегающие ПДД, будут наказаны, сообщает пресс-служба ГАИ города.

Екатеринбург, Елена Васильева

