ГАИ начала в Екатеринбурге четырехдневную спецоперацию

Госавтоинспекция Екатеринбурга с 1 по 4 ноября будет проводить профилактическую акцию «Безопасная дорога».

В ходе рейдовых мероприятий автоинспекторы уделят особое внимание таким правонарушениям, как управление транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, не имеющими или лишенными права управления, также не останутся без внимания водители, допускающие нарушения правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних.

Все лица, пренебрегающие ПДД, будут наказаны, сообщает пресс-служба ГАИ города.

Екатеринбург, Елена Васильева

