Уральский боец стал чемпионом Karate Combat

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин провел один из сложнейших поединков в своей карьере. Хамзин возглавил турнир Karate Combat в Майами – соперником стал Адриан Уэзерсби, на кону стоял титул чемпиона организации.

Это первый титульный бой Ильяса в карьере – несколько лет он выступал в родной лиге RCC, рассчитывал попасть в UFC, но нашел себя именно в Karate Combat.

Все пять раундов он был лучше своего соперника, хотя несколько раз заставил фанатов понервничать. К четвертому отрезку Ильяс уже выложился по полной и даже получил штраф и «минус балл» за неправильную работу в партере. Казалось, это переломный момент, и Адриан имеет все шансы отыграть свои позиции. Однако Хамзин оказался сильнее.

Бой получился настолько зрелищным, что после пятого раунда, пока судьи определяли победителя, зал скандировал: «Еще один раунд, еще один раунд».

В итоге на карточках всех судей было одинаковое решение – Ильяс Хамзин стал новым чемпионом Karate Combat.

Екатеринбург, Елена Сычева

