На платной трассе ловят скрывающих госномера

Свердловская Госавтоинспекция и «Автодор» начали искать уральцев, которые намеренно прячут номера от камер на платной трассе М-12. Накануне рейд прошел в Красноуфимском районе.

«В ходе рейда инспекторы остановили автомобиль «Лада Веста» под управлением 52-летнего жителя Красноуфимска. Проверка показала, что водитель заранее снял номера перед выездом на скоростной платный участок трассы. Мужчина пояснил, что двигался в поселок Октябрьский и снял знаки, чтобы не оплачивать проезд», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчине по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев.

Екатеринбург, Елена Сычева

