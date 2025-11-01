В Екатеринбурге группа из 4 человек год вскрывала и грабила гаражи

В Екатеринбурге выявлена целая преступная группа, которая вскрывала и грабила гаражные боксы.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в начале 2024 года организатору группы пришла в голову идея грабить гаражи. Среди своих знакомых он подобрал себе троих помощников, которые имели навыки вскрытия железных дверей, срезания замков.

По ночам организатор преступной группы объезжал гаражи и подыскивал подходящие, выяснял, какие на них замки, изучал пути отхода с места преступления, подбирал технические средства, необходимые для успешной реализации конкретного преступления.

Затем подельники, прибыв к гаражным боксам, газосваркой срезали навесные замки, заходили внутрь и брали все, что считали ценным, похищенное сначала прятали в специальном месте, а в дальнейшем сбывали.

Группировка была поймана через год, в январе 2025-го. Материальный ущерб, причиненный их деятельностью, был оценен в 608 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Васильева

