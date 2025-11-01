российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 1 ноября 2025, 11:55 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге шестой день ищут пропавшего мальчика

В Екатеринбурге шестой день ищут пропавшего мальчика: 14-летний Артем Панкратов исчез 27 октября. Его видели на Эльмаше, а после о его местонахождении ничего неизвестно.

«Был одет в черные штаны с желтыми вставками, черные кроссовки и двустороннюю куртку зелено-черного цвета. Глаза серые, волосы темные, телосложение – худощавое. Всех, кто может что-то знать о местонахождении Артема, просят звонить по телефону 8-9000-44-02-20», – сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,