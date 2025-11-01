В Екатеринбурге шестой день ищут пропавшего мальчика

В Екатеринбурге шестой день ищут пропавшего мальчика: 14-летний Артем Панкратов исчез 27 октября. Его видели на Эльмаше, а после о его местонахождении ничего неизвестно.

«Был одет в черные штаны с желтыми вставками, черные кроссовки и двустороннюю куртку зелено-черного цвета. Глаза серые, волосы темные, телосложение – худощавое. Всех, кто может что-то знать о местонахождении Артема, просят звонить по телефону 8-9000-44-02-20», – сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Екатеринбург, Елена Сычева

