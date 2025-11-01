Последнего «вора в законе» на Урале арестовали и будут судить

В Екатеринбурге накануне вечером был задержан Георгий Акоев, он же Гия Свердловский. Силовики подозревают его в «занятии высшего положения в преступной иерархии».

Операция по поимке предполагаемого преступника прошла в ЖК «Квартал Федерация», где расположен офис Акоева. Там прошли обыски.

Гия Свердловский – племянник другого криминального авторитета Аслана Усояна (он же Дед Хасан, был убит в Москве в 2013 году), который и «короновал» родственника, наделив статусом «вора в законе».

Сам Акоев находился в местах лишения свободы в последний раз с 2006 по 2017 годы – за ограбление. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Сычева

