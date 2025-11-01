Екатеринбургские школьники на практике проверили законы физики (ФОТО)

В дни осенних каникул сотрудники ПАО «Россети» познакомили школьников Екатеринбурга с электроэнергетикой и работниками отрасли.

Учащиеся 8 и 9 классов из четырех школ города стали участниками двухдневного профориентационного проекта. Вначале для ребят провели тренинг на командообразование, после чего специалисты МЭС Урала познакомили их с компанией «Россети», актуальными профессиями и базовыми правилами электробезопасности.

Затем юные экскурсанты отправились в Музей энергетики Урала. Там они не только узнали об истории отрасли, но и на практике проверили законы физики: собрали электрическую цепь и увидели, как люминесцентные лампы загораются от разрядов катушки Тесла.

«Мы смогли буквально потрогать электричество и увидеть невероятные опыты. А еще нас познакомили с динамомашиной. Было очень интересно!» – рассказал Алексей Чехутский, ученик 9 класса школы № 46.

На следующий день ребята отправились на энергоподстанцию: они увидели трансформатор, побывали на щите управления и в химической лаборатории, где специалисты показали заинтересованным школьникам физико-химические опыты. «Возможно, для кого-то из ребят это знакомство станет не просто экскурсией, а первым шагом в профессию, – сказал начальник Екатеринбургской ГПС Александр Турусов, проводивший экскурсию для школьников.

