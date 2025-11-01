Помощник начальника ГУФСИН осужден за взятку: ему заплатили за организацию брака с арестантом

Верхнепышминский городской суд вынес приговор помощнику начальника ГУФСИН Марату Кабирову, а также женщине, которая дала ему взятку, и двоим посредникам.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, Юлия Акишина, жених которой сидел в СИЗО №1, решила заплатить Кабирову за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного, создании ему благоприятных условий в колонии, а также за организацию бракосочетания на территории СИЗО. Деньги сотруднику ГУФСИН передавались через посредников – Наталью Мельникову и Кирилла Васильченко. Самому Кабирову досталось 67,5 тысячи рублей. Еще одна женщина передала Кабирову 100 тысяч рублей за то, чтобы ее муж после приговора остался в СИЗО, дело в отношении нее прекратили.

Кабиров приговорен к 4 годам колонии, также с него взыскали в доход государства 167 500 рублей. Акишиной назначили штраф в 600 тысяч рублей, посредникам – также штрафы, 400 и 600 тысяч рублей. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

