Каждый второй россиянин ценит наличие видеонаблюдения в жилом комплексе

Группа компаний «КОРТРОС» провела социологическое исследование, чтобы выяснить, насколько для россиян важно наличие камер в жилых комплексах. Результаты опроса показали, что более 50% респондентов считают необходимым наличие круглосуточного видеонаблюдения во дворе и внутри жилых корпусов. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования среди граждан старше 18 лет.

При ответе на вопрос «Насколько важна для вас система видеонаблюдения в жилом комплексе» 55% респондентов выбрали ответ «очень важна». 20% опрошенных не сочли важным наличие данной системы. Еще четверть респондентов не задумывалась над этим вопросом.

«Безопасность жилого комплекса сегодня для многих является одним из ключевых факторов при выборе жилья. И как показывает практика, система видеонаблюдения – один из самых простых, но при этом эффективных методов обеспечения защиты дома», – рассказали в ГК «КОРТРОС». В проекте «Академический» (застройщик АО СЗ «РСГ-Академическое», входит в ГК «КОРТРОС») в самом молодом районе Екатеринбурга впервые была внедрена развитая система видеонаблюдения на всей территории жилого района. «Сегодня за безопасность жителей здесь отвечает 8 600 камер с системой мониторинга, обеспечивая безопасность придомовой территории в онлайн-режиме», – отметили в пресс-службе застройщика.

Отвечая на вопрос, «доступ к видеонаблюдению в какой части жилого комплекса вам был бы важен», большинство респондентов – 46% – выбрали вариант «видеонаблюдение на этажах». Треть опрошенных остановили выбор на дворовой территории, еще 20% предпочли бы иметь доступ к видео в лифтовом холле. Мнение россиян о том, готовы ли они доплачивать за уровень безопасности в жилом комплексе с камерами, разделилось поровну среди трех вариантов ответа. Так треть опрошенных оказались готовы к дополнительным расходам, еще треть не задумывались над этим вопросом, а 33% не готовы к доплате за безопасность.

Екатеринбург, Таисья Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube