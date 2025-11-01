«Мы тупеем и теряем социальные связи», – психолог о том, как цифровой мир меняет людей

На «Форуме будущего» в Екатеринбурге эксперты обсудили, как информационные технологии неизбежно меняют общество. В мире круглосуточных электронных сервисов и нейросетей жить стало комфортнее и безопаснее. Но как меняется сам человек под влиянием своих цифровых помощников? Своими опасениями поделилась психолог Зара Арутюнян.

«Прогресс не остановить, и цифровизация – это то, что уже с нами случилось. Как психолог я не могу не замечать психоэмоциональные последствия, когда человек буквально становится частью своего смартфона. Во-первых, снижаются когнитивные способности и ухудшается память. Сейчас молодые люди не в состоянии воспринимать большие тексты, они предпочитают короткие рилсы и шортсы. За просмотром видео наши мозги отвыкают анализировать и обдумывать что-то сложное.

Второе следствие, и оно, на мой взгляд, еще страшнее, – мы теряем социальные связи. Прежде социальные сети давали нам иллюзию, что мы состоим в сообществе. Но и тогда единомышленников в сети надо было искать. А сейчас есть «Алиса» и ChatGPT, которые могут поговорить с тобой в любой момент, всегда тебя поддержат, в любой ситуации скажут: «Конечно, ты прав». Это большая ловушка, потому что у нейросетей нет этики, они не различают добро и зло. А люди отучаются рефлексировать о своем поведении самостоятельно», – рассказала Зара Арутюнян на панельной дискуссии.

Большую тревогу у психологов вызывает привычка людей разговаривать с тем же ChatGPT как с живым человеком. Они делятся с ботом своими эмоциональными переживаниями и чувствами, советуются с ним. Из-за этого теряется связь с живыми людьми в окружении, происходит атомизация общества.

«Сейчас разработчики нейросетей тоже всполошились из-за этой проблемы. Потому что в мире было несколько случаев, когда ChatGPT одобрял суицидальные наклонности собеседников. Нейросеть запрограммирована на то, чтобы удовлетворять запросы человека и помогать ему во всем, даже если речь идет о причинении вреда. В моей практике был анекдотический случай. Один мой клиент очень переживал, что супруга считает его абьюзером. Оказалось, что она принципиально не ходит к психологам, а семейную жизнь обсуждает с чат-ботом, и тот сообщил женщине, что она живет с абьюзером. Я предложила, чтобы мой клиент тоже поговорил с чат-ботом и рассказал свою версию событий. И что получилось? Чат-бот сказал моему клиенту, что его жена – абьюзер, и ему нужно немедленно разорвать с ней отношения. Супруга, конечно, очень удивилась. А нейросети так и работают: кто рассказывает историю – тот и прав», – отметила Зара Арутюнян.

Эксперт подчеркнула, что не хочет демонизировать новые технологии. Но все же советует уже сейчас предпринимать усилия, чтобы снизить негативные последствия всеобщей цифровизации. Особенно это важно для молодых людей и подростков.

«Конечно, надо больше читать художественной литературы. Потому что она хорошо развивает наше воображение, гораздо лучше, чем просмотр видеороликов. Мозги необходимо тренировать. Могу предположить, что лет через тридцать человек, который сможет что-то самостоятельно сообразить без девайса, будет цениться на вес золота. Потому что дейвасы будут у всех, а способность самостоятельно думать – у немногих. И второе – мы можем соблюдать цифровую гигиену, ограничивать свое времяпровождение в смартфоне. Мы должны уметь задавать себе сложные вопросы, уметь обсуждать проблемы с живыми людьми, а не с чат-ботами. Да, это не так удобно и комфортно, но необходимо, чтобы в будущем мы остались востребованными», – посоветовала психолог.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube