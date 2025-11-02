Погода на Урале резко ухудшилась: ГАИ призывает водителей и пешеходов к внимательности и осторожности

Госавтоинспекция Свердловской области призывает автолюбителей быть очень внимательными на дорогах – погода в регионе 2 ноября существенно ухудшилась. В частности, имеет место значительный перепад температур: в Екатеринбурге столбик термометра показывает около -1°C, тогда как в Ивделе уже зафиксировано -9°C.

В течение дня ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, которые в сочетании с отрицательными температурами создадут условия для образования гололедицы на дорожном полотне. Наиболее опасными участками станут мосты, эстакады и загородные трассы.

В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на автомобилях с летней резиной, особенно при недостаточном опыте вождения в сложных погодных условиях. При движении необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров.

Пешеходам также следует соблюдать осторожность: использовать световозвращающие элементы на одежде и переходить проезжую часть только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД и повышенной внимательности.

Екатеринбург, Елена Васильева

