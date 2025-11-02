Спасатели начали спецакцию «Тонкий лёд»

МЧС Свердловской области со 2 ноября начало в регионе «сезонную» профилактическую акцию «Тонкий лёд». Спасатели выйдут на берега водоёмов, чтобы напомнить: даже самый плотный на вид лёд в начале зимы может быть смертельно опасным.

Стоит отметить, что октябрь на Урале был очень теплым, поэтому ледостав на реках и водоемах еще только должен начаться. Спасатели начинают профилактировать ЧС на воде и тонком льду заранее.

«Тревожная статистика: с начала 2025 года на непрочном льду произошло 51 происшествие, в результате которых погибли 42 человека, включая 7 детей. Каждая из этих трагедий могла быть предотвращена», – напоминает пресс-служба регионального МЧС.

Спасатели просят быть особенно внимательными в местах с течением, родниками и ручьями, там лед всегда тоньше. Ударом ноги также проверять ледовую корку на прочность не рекомендуется. Нельзя выходить на тонкий лед детям и лицам в алкогольном опьянении.

В случае, если вы стали очевидцем провала под лед, нельзя бросаться на спасение в воду. Человеку в воде следует подать что-то домене, чтоб он смог выбраться – шарф, веревка, палка и т.д. Также нужно звонить в 112 и вызывать спасателей.

Екатеринбург, Елена Васильева

