В Свердловской области техника и дорожники переходят на зимний режим работы

В Свердловской области дорожники переходят на зимний режим работы.

Как уже сообщал «Новый День», 2 ноября в регионе пошёл снег, начался существенный перепад температур. Если в Екатеринбурге днем было около ноля, то в Ивделе, как сообщала Госавтоинспекция области, фиксировалось температура в минус 9 по Цельсию.

Как сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор области Денис Паслер, дорожники региона уже готовят технику к работе в зимних условиях.

«Всего в региональном парке – 687 единиц техники для уборки снега: из них 270 комбинированных дорожных машин, 109 автогрейдеров, 120 автомобилей с отвалом, 80 погрузчиков, 58 тракторов, 50 единиц другой техники», – приводит статистку Паслер.

На региональных автодорогах установлены 57 комплексных постов дорожного контроля, включающих в себя автоматическую метеостанцию и видеокомплекс. Они фиксируют гололёд или снег на покрытии проезжей части, ведут фотофиксацию дорожной ситуации, а также выдают прогноз погоды на 48 часов. Все данные с постов поступают в круглосуточную дорожную диспетчерскую службу для немедленного реагирования на возможные аварийные ситуации.

«Для противогололёдной обработки в Свердловской области заготовлено 80,2 тысячи кубометров пескосоляной смеси…Всего для обработки региональных дорог по области развёрнуто 87 баз для складирования реагентов.

Делаем всё для решения актуальной сезонной задачи – оперативного реагирования на неблагоприятные погодные условия и ликвидацию их последствий», – написал в своем-тг канале Денис Паслер.

Екатеринбург, Елена Васильева

