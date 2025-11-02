российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 2 ноября 2025, 17:32 мск

Пьяная компания молодежи попала в ДТП: одна девушка погибла, четыре человека пострадали (ФОТО)

Фото: ГАИ Свердловской области

Четыре человека получили тяжелые травмы и одна девушка погибла в ДТП в Алапаевском районе по вине пьяного водителя. Его пассажиры знали, что он выпил, но их это не испугало.

Как сообщили в облГАИ, 19-летний молодой человек без водительских сел за руль автомобиля «Шевроле Авео» с 0,438 мг/л алкоголя в крови. Его друзья, включая погибшую, сели в машину, не попытавшись предотвратить поездку. Никто из пассажиров не отобрал у пьяного приятеля ключи и не сообщил в полицию.

Во время поездки из села Невьянское в деревню Бутакова водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части, наехал на дерево и опрокинулся.

В результате аварии 18-летняя девушка, приехавшая из Екатеринбурга в гости, скончалась в реанимации. Четыре человека, включая водителя, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Алапаевский район, Елена Владимирова

